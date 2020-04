A 4 bei Dinslaken Richtung Arnheim gesperrt : Motorradfahrer prallt auf der A 3 gegen Wohnmobil

Hünxe Schwerer Unfall auf der A 3 zwischen Dinslaken-Nord und Hünxe. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem Wohnmobil.

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer, der am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Autobahn 3 bei Hünxe verunglückt ist. Nach Angaben der Polizei war der Mann in Richtung Arnheim unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Hünxe kollidierte er mit einem Wohnmobil. Nach ersten Erkenntnissen war der 55-jährige Fahrer des Wohnmobils an der Anschlussstelle Hünxe auf die Autobahn aufgefahren, ohne den Morradfahrer zu bemerken. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.