Pandemie in Dinslaken : Corona-Infektion bei Erzieherin in Elisabeth-Kita

Ein Corona-Test wird durchgeführt (Symbolbild) Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Dinslaken Eine Mitarbeiterin der Caritas-Kita St. Elisabeth im Blumenviertel ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Kinder und Mitarbeiter der Pusteblumen-Gruppe müssen in Quarantäne, die Eltern werden umgehend informiert.

Eine Erzieherin der Kindertagesstätte St. Elisabeth des Caritasverbandes – das ist die Einrichtung im „Düppelpunkt“ an der Luisenstraße im Blumenviertel – ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Diagnose wurde am Sonntag bekannt. Caritas und Kindergarten haben die Information daraufhin sofort verbreitet. Die Einrichtungsleiterin Denise Ost wandte sich unter anderem über den Youtubekanal des Verbandes an die Eltern.

„Das Gesundheitsamt hat uns telefonisch mitgeteilt, dass die Kinder und Mitarbeiter der Pusteblumen-Gruppe unter Quarantäne gestellt werden“, erläutert sie im Video die Situation. Die Behörde wolle noch im Laufe des Sonntags Kontakt zu allen 15 betroffenen Familien aufnehmen.

Die Einrichtung selbst rufe die Eltern aber auch noch an, ergänzt Caritasdirektor Michael van Meerbeck dazu. So könne man weitergehende Fragen klären und beispielsweise in Erfahrung bringen, welche Familien jetzt besondere Schwierigkeiten mit der Betreuung haben.

Die übrigen Kräfte und Kinder der Einrichtung unterliegen erstmal keinen Beschränkungen. „Da die Gruppen voneinander getrennt betreut werden und es keine engen Kontakte zwischen den anderen Kindern oder Mitarbeitern untereinander gab, bleibt der Betrieb der Gänseblümchengruppe im Düppelpunkt und der Gruppen auf der Theresienstraße normal aufrecht erhalten“, erläutert Denise Ost im Youtube-Statement.

„Wir habe es gut im Griff“, betonte van Meerbeck. Für die Corona-Situation seien alle sensibilisiert. „Jeder, der seinen Arbeitsbereich in der Kita verlässt, trägt in der Einrichtung eine Maske.“ Die betroffene Erzieherin sei seines Wissens nach nicht krank. Die Infektion fiel demnach – so der Wissensstand von Sonntag – bei einem vorsorglichen Test auf.

(szf)