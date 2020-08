Kommentar: Unsere Woche : Der bittere Beigeschmack der Test-Strategie

Meinung Dinslaken/Voerde/Hünxe Die Strategie des Landes bei den Corona-Tests untergräbt die gesellschaftliche Solidarität. Die einen dürfen Urlaub machen, die anderen sollen sich aufopfern: Das ist zwar rein logisch betrachtet zu kurz gesprungen, aber das ist das Gefühl, das entsteht. Ein Kommentar.

Schon schade, dass etwas Gutes einen so bitteren Beigeschmack hinterlässt. Dass Reiserückkehrer sich kostenfrei auf eine Corona-Infektion testen lassen dürfen, ist gut. Dass Menschen, die in Schulen oder Kitas arbeiten, sich regelmäßig testen lassen dürfen, ist gut.

Aber die Ärztinnen und Ärzte und das medizinische Personal – also die Leute, die das hier in Dinslaken, Voerde und Hünxe stemmen sollen und dabei an vorderster Front stehen – bekommen dieses Recht nicht. Ebenso wenig wie diejenigen, die in der Pflege arbeiten. Das ist vollkommen und unnötigerweise ungerecht.