Messer gezogen : 48-Jähriger greift Gastwirt in Dinslaken an

48-Jähriger greift Gastwirt in Dinslaken an

Die polizeilichen Ermittlungen in Dinslaken gehen weiter (Symbolfoto). Foto: Michael Scholten

Dinslaken Gastronom kann den Schlag des Angreifers abwehren, der ein Klappmesser aus der Hosentasche zieht. Ehefrau des Tatverdächtigen stellt sich daraufhin zwischen die beiden Männer. Der Angreifer wird von der Polizei festgenommen.

Ursprünglich sollte es sich um einen Fall von versuchter Tötung handeln. Deshalb wurde eine Mordkommission gebildet. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Vorfall dann aber als versuchte Körperverletzung eingestuft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten.

Zu den Hintergründen: Am vergangenen Mittwoch wurden Staatsanwaltschaft und Polizei über einen Angriff auf einen 51 Jahre alten Gastronom aus Dinslaken informiert, der vor einem Lokal an der Augustastraße von einem Mann mit einem Messer attackiert worden sein sollte. Der Tatverdächtige, ein 48-jähriger Duisburger, war auf seinem Fahrrad geflüchtet, konnte aber noch in der Nähe des Tatortes von der Polizei vorläufig festgenommen werden.