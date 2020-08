Arbeiten in Dinslaken ab Montag : Gasleitung liegt nicht tief genug – 15 Bäume beim Krankenhaus werden gefällt

Arbeiten in Dinslaken ab Montag

Eine Gasflamme brennt (Symbolbild). Für die Verlegung einer Erdgasleitung sollen in Dinslaken Bäume weichen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Dinslaken Eine Kontrolle hat ans Licht gebracht: Eine Gasleitung im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße liegt offenbar nicht tief genug im Boden. Sie kann nicht abgeklemmt werden, um das zu beheben. Jetzt soll eine neue Leitung gelegt werden. Dafür werden 15 Bäume am Evangelischen Krankenhaus gefällt.

Von Montag bis Freitag kommender Woche will Thyssengas Bäume im Bereich des Parkstreifens vor dem Klinikum fällen lassen. „Insgesamt 15 Bäume müssen entfernt werden, um die Neuverlegung möglich zu machen“, heißt es. „Eine ökologische Baubegleitung kontrolliert zuvor, dass es keine Auswirkungen auf eventuell vorhandene Brutstätten oder Lebensräume von Vögeln oder anderen Tierarten gibt.“ Thyssengas werde in Abstimmung mit der Stadt Dinslaken an anderer Stelle Ersatzpflanzungen vornehmen.