Zeuge filmt anstatt zu helfen : Frauen ringen mit rabiater Ladendiebin auf offener Straße

Polizisten überwältigten die Frau schließlich und brachten sie gefesselt zur Wache. Foto: dpa/Silas Stein

Dinslaken Mit Händen und Füßen hat sich eine Ladendiebin am Dienstag gegen zwei Mitarbeiterinnen eines Drogeriefachmarktes an der Hohlstraße in Hiesfeld gewehrt. Die 31-jährige Frau aus Dinslaken wollte mit diversen gestohlenen Kosmetikartikeln das Geschäft verlassen.

Als eine 36 Jahre alte Mitarbeiterin des Marktes ihre Tasche kokontrollieren wollte, flüchtete die Frau in Richtung Sterkrader Straße. In Höhe einer Bäckerei holte die 36-Jährige die Diebin ein, die sich daraufhin kräftig wehrte und der 36-Jährigen unter anderem in den Unterleib trat.