Bluttat in Weilerswist : 30-Jähriger soll Eltern erstochen haben - Haftbefehl wegen Totschlags

Weilerswist Eine Frau wählt verzweifelt den Notruf - das Gespräch bricht mittendrin ab. Im Haus der Familie finden Polizisten die blutüberströmten Leichen der Anruferin und ihres Mannes. Nun ist der Sohn des Paares in Haft.

Nach dem gewaltsamen Tod eines älteren Ehepaars in Weilerswist bei Bonn hat ein Richter Haftbefehl wegen Totschlags gegen den Sohn erlassen. Der 30-Jährige steht nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft im Verdacht, seine Eltern erstochen zu haben. Das Motiv für die Tat sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Als Beamte an dem Einfamilienhaus eintrafen, fanden sie die Frau und den 62-jährigen Mann leblos vor. Beide seien noch am Tatort an ihren schweren Stichverletzungen gestorben. Der Sohn befand sich in seinem Zimmer, die Polizisten nahmen ihn fest. Das Messer, mit dem er seine Eltern erstochen haben soll, hatte er bei sich. Die Ermittlungen dauern an.