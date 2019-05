Autobahn bis zum Nachmittag gesperrt : Lastwagen mit Altpapier gerät auf A1 in Brand

Wuppertal Die A1 ist am Kreuz Wuppertal-Nord in Fahrtrichtung Dortmund derzeit gesperrt. Am Morgen war die Ladung eines Lastwagens in Brand geraten, verletzt wurde niemand.

Wie eine Sprecherin der Dortmunder Polizei mitteilte, geriet der Lkw, der Altpapier geladen hatte, am Donnerstag gegen 9.15 Uhr auf der Autobahn 1 in Brand. Der Lkw war auf dem Standstreifen nahe dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord.

„Das Papier entzündet sich immer wieder neu“, sagte die Specherin. Die Feuerwehr habe deshalb einige Mühe mit den Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand.

In Fahrtrichtung Dortmund ist die A1 voraussichtlich bis zum Nachmittag gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die A46, wo sich der Verkehr derzeit auf mehreren Kilometern staut.

(hsr)