Illegale Autorennen in NRW : „Gas geben sorgt bei Rasern für ein Machtgefühl“

Foto: dpa/Oliver Berg 6 Bilder Tödliche Unfälle durch Raser und illegale Rennen in NRW.

Düsseldorf NRW hat ein Problem mit illegalen Autorennen: Jüngst kam dabei in Moers eine Frau ums Leben. Die Politik plant technische Assistenten, die Polizei will mit harten Strafen abschrecken. Eine Psychologin erklärt die Logik der Raser.

Moers, Krefeld und Duisburg sind nur das Ende einer langen Liste: 106 illegale Autorennen hat die Polizei allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres in NRW dokumentiert. Im Vorjahreszeitraum waren es laut NRW-Innenministerium 95. Die Dunkelziffer der tatsächlich stattgefundenen Rennen dürfte noch deutlich größer sein.

„Illegale Autorennen werden in der Regel von jungen Männern gefahren“, sagt die Kölner Verkehrspsychologin Daniela Rechberger. „Sie machen das vor allem für ihr Ego, und wollen sich selbst darzustellen. An der Ampel wollen sie zeigen, dass sie das schnellere Auto fahren.“ Nach Angaben der Psychologin liegt das Verhalten in ihrem geringen Selbstwertgefühl begründet: „Sie wollen damit Dinge ausgleichen, die in ihrem Leben nicht gut laufen. Außerdem verspüren viele Autofahrer bei Rennen einen gewissen Kick. Gas geben sorgt für ein Machtgefühl.“

In NRW fallen durch häufigere Kontrollen mehr Autorennen auf; und die Polizei greift immer härter durch. 2017 gab es eine Gesetzesverschärfung: Seitdem gilt bereits die Teilnahme an einem Rennen als Straftat und nicht mehr als Ordnungswidrigkeit. Statt 400 Euro Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot drohen bis zu zwei Jahre Haft. „Dadurch können auch Polizisten ihre Sanktionsmöglichkeiten ausschöpfen und Führerscheine sowie Autos beschlagnahmen“, erklärt Leoni Möllmann, Sprecherin des NRW-Innenministeriums. Zudem gebe es verstärkt Kontrollen und eine erhöhte Polizeipräsenz an beliebten Rennstrecken. Auch die Bürger seien sensibilisierter für das Thema und gäben häufiger Hinweise auf Rennen, sagt Möllmann.

Um die Zahl der Unfalltoten zu senken, hat das EU-Parlament im April die Pläne für neue verpflichtende Sicherheitssysteme für Autos gebilligt. Das Gesetzgebungsprojekt sieht vor, Herstellern von Mai 2022 an vorzuschreiben, Notbrems-Assistenzsysteme und Geschwindigkeitsassistenten einzubauen. Außerdem sind Alkohol-Wegfahrsperren geplant. „Solche technischen Möglichkeiten sind eine Hilfe für Fahrer, die das Tempo-30-Schild übersehen haben“, sagt Roman Suthold, Leiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Nordrhein. „Menschen mit krimineller Energie stoppt das aber nicht: Wer rasen will, wird mit Chip-Tuning die Kontrollsysteme umgehen - so wie es bereits bei E-Bikes und Pedelecs passiert.“

Laut Psychologin Rechberger ändern selbst Kontrollen und Fahrassistenten nichts an der Grundeinstellung der Fahrer. „Vermehrter Einsatz von Blitzern und eine höhere Polizeipräsenz steigern jedoch die subjektive Entdeckungswahrscheinlichkeit. Bei den Rasern muss das Gefühl entstehen: Wenn ich rase, werde ich erwischt und hart bestraft. Viele lernen erst aus ihren Fehlern, wenn ihnen der Führerschein abgenommen wird.“

(mit Material der dpa)