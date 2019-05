Kein Interesse an Promi-Hochzeit : Carolin Kebekus wäre Klum-Hochzeit in Bergisch Gladbach „scheißegal“

Carolin Kebekus wäre Klum-Hochzeit in Bergisch Gladbach „scheißegal“

Kein Interesse an Promi-Hochzeit

Köln Komikerin Carolin Kebekus teilt mit Model Heidi Klum die Geburtsstadt Bergisch Gladbach. Ob das Model ihren Verlobten Tom Kaulitz aber auch dort heiraten will oder nicht, interessiert sie nicht besonders.

Eine mögliche Hochzeit von Klum (45) mit dem Musiker Tom Kaulitz (29) dort interessiert Kebekus (38) aber überhaupt nicht: „Ich glaube, das würde mir wahnsinnig am Arsch vorbei gehen, wo die heiratet. Also das wäre mir wirklich scheißegal“, sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Nach der Verlobung von Heidi Klum und Tom Kaulitz war Bergisch Gladbach neben Capri und Los Angeles als potenzielle Hochzeitslocation im Gespräch. Eine Bestätigung dafür gab es aber bislang nicht.