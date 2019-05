Bluttat nahe Bonn : 30-Jähriger soll seine Eltern erstochen haben

Swisttal Bei einem Familiendrama hat ein 30-Jähriger mutmaßlich seine Eltern getötet. Die Mutter hatte noch einen Notruf an die Polizei absetzen können, dann brach das Gespräch ab.

Wie die Polizei in Bonn am Mittwoch mitteilte, erstach der Mann am Vorabend in der Nähe von Swisttal und Weilerswist im Streit seine 60-jährige Mutter und seinen 62-jährigen Vater. Die Mutter alarmierte demnach telefonisch die Polizei, als der Sohn gerade den Vater angriff. Kurz darauf brach das Gespräch ab.

Als Beamte am Tatort eintrafen, fanden sie die 60-Jährige und den 62 Jahre alten Mann leblos vor. Beide seien noch am Tatort an ihren schweren Stichverletzungen gestorben. Ihren Sohn fanden sie in seinem Zimmer in dem Einfamilienhaus.Das Messer, mit dem er seine Eltern erstochen haben soll, hatte er noch bei sich.