Aufregung um Weihnachtskarte: Laschet kritisiert Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz

Düsseldorf Der NRW-Ministerpräsident hat sich in die Diskussion um die Weihnachtskarte der Integrationsbeauftragten Annette Widmann-Mauz eingeschaltet. Auf deren Karte tauchte das Wort „Weihnachten“ nicht auf.

Zu Weihnachten gratuliert man nach den Worten von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zu Weihnachten und nicht zu irgendetwas anderem. „Ich halte es für eine pure Selbstverständlichkeit, dass man, wenn Weihnachten ist, nicht zu Season's Greetings oder was auch immer gratulieren will, sondern ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht.“ Das sagte Laschet am Mittwoch in Düsseldorf.