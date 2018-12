Notreparatur im Kölner Norden : A57 muss spontan gesperrt werden

Köln Weil kurzfristig ein Teil der Fahrbahn repariert werden muss, wird die A57 am Kreuz Köln-Nord am Dienstag zum Teil gesperrt. In Fahrtrichtung Neuss ist die Hauptfahrbahn voraussichtlich bis zum Nachmittag dicht.

Autofahrer müssen sich am Dienstag am Autobahnkreuz Köln-Nord auf erhebliche Staus einstellen. Grund dafür ist eine Notreparatur, wie der Straßenbau NRW am Montag mitteilte. „Der Fahrbahnuntergrund ist etwas abgesackt. Die Schadstelle wird jetzt ausgebessert“, sagte eine Sprecherin.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Wegen eines Fahrbahnschadens müsse die Hauptfahrbahn der A57 in Richtung Neuss gesperrt werden. Es stehe nur die Parallelfahrbahn zur Verfügung. Die Sperrung soll laut Straßenbau NRW bis zum Nachmittag dauern. Bis 15 Uhr sollte die Autobahn demnach wieder frei sein.

Auch auf der A1 kommt es im Kölner Norden am Dienstagmorgen zu Stau. Wegen eines Unfalls mussten zwei Fahrstreifen vor dem Kreuz Leverkusen gesperrt werden.

(siev/dpa)