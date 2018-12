Sauerstoffmasken bei Weihrauch-Einsatz: Stewardess gibt Sicherheitshinweise zur Christmette in Essen - Video spaltet das Netz

Stewardess gibt Sicherheitshinweise zur Christmette in Essen - Video spaltet das Netz

Essen „Damit bei der Geburtstagsfeier am 24.12. alles rund läuft...“ kommentiert das Bistum Essen sein Video auf Facebook. Darin erklärt eine junge Frau im Stewardessen-Look, wie man sicher durch die Christmette kommt. Nicht alle finden das lustig.

Wer schon einmal geflogen ist, der kann sich wohl gut an die freundlichen Stewardessen erinnern, die mit einem breiten Lächeln im Gesicht die Fluggäste mit den Sicherheitshinweisen an Bord vertraut machen. Mit überbetonten Gesten sollen so alle Beteiligten für den Notfall gerüstet sein.