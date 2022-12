Heiligabend in NRW Hier kann man selber Weihnachtsbäume schlagen

Aber so weit muss es nicht kommen, denn im Rheinland, am Niederrhein und im Bergischen gibt es ausreichend Angebote, wenn auch nicht so viele wie in manch anderem Bundesland, sagt Martin Rometsch vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger. Welche Betriebe das legale Weihnachtsbaumschlagen anbieten, erfährt man zum Beispiel beim Forstamt einer Stadt. Auch auf vielen Höfen ist das Selbstschlagen möglich. In unserer Karte sehen Sie, wo. In einigen Betrieben gibt es das nötige Schlagzubehör gleich mit dazu – und das Know-how liefern die Verkäufer.