Übersicht Hier kann man 2023 in Düsseldorf Weihnachtsbäume selber schlagen

Gut Diepensiepen Düsseldorf/Ratingen

Gleich hinter der Stadtgrenze geht es von der Bergischen Landstraße nach links ab in den Gollenbergsweg (den auch im Navi einstellen). Am Ende findet sich das Gut Diepensiepen der Familie Benninghoven am Diepensieper Weg 6. Dort kann man vom 30. November bis 22. Dezember 2023 selber seine Nordmanntanne schlagen, in der Woche von 14 bis 17 Uhr (montags & dienstags geschlossen), samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr. Die Bäume werden ständerfertig angespitzt, in Netze eingepackt und aufs Auto verladen. Handschuhe sollten mitgebracht werden, Sägen werden verliehen. Zur Stärkung gibt es Glühwein und Grünkohl. Der Preis pro Nordmanntanne bis 2,50 Meter liegt bei 24 Euro pro Meter.