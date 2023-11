Neue Unfallkarte für NRW Wo es vor Schulen am häufigsten kracht

Die interaktive Karte beantwortet dabei verschiedenste Fragen: Welche Schulen befinden sich in der Nähe meines Wohnortes oder an welchen Stellen auf dem Schulweg sollte mein Kind besonders vorsichtig sein? Per Filter können beispielsweise die Schulform, etwa Grundschule oder Gymnasium, ausgewählt und angezeigt werden. Einzelne Straßenabschnitte sind farbig markiert und zeigen an, ob und wie oft es zu einem Unfall mit Personenschaden gekommen ist.