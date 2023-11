NRW-Projekt zur Dialektforschung Wo man „einen Ratsch am Kappes“ hat

Heißt es nun Oma oder Omma? Sind die Hausschuhe Pantoffeln, Puschen oder Schluffen? Und sagt man zu Bonbons eher Kamelle, Bömskes, Klömpkes oder Bröckskes? Kommt drauf an. Und zwar darauf, wo in Nordrhein-Westfalen man sich gerade befindet oder sprachlich sozialisiert wurde. „NRW ist sprachlich deshalb so interessant, weil es sehr unterschiedliche Dialekte hat“, sagt Charlotte Rein, Sprachwissenschaftlerin beim Landschaftsverband Rheinland (LVR). In einem gemeinsamen Projekt mit dem Landschaftsverband Westfalen wollen die Experten mit der Sprach-App Palava die Alltagssprache intensiver erforschen und kartieren. Rund 5000 Menschen haben sich bislang beteiligt, trotzdem gibt es auf den Sprachkarten zu den einzelnen Begriffen noch viele „weiße Flecken“, die es zu schließen gilt. Rein sagt: „Wir brauchen so viele Antworten wie möglich, um den Variantenreichtum der alltäglichen Umgangssprache abzubilden.“