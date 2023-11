Hinterm Rücken 73-Jähriger stiehlt 83-jähriger Frau Gehhilfe im Bielefelder Hauptbahnhof

Nach Angaben der Bundespolizei hatte sich die Seniorin am Samstagnachmittag in der Haupthalle des Bahnhofs zum Ausruhen auf eine Sitzbank gesetzt und die Gehhilfe neben sich abgestellt. Der 73-Jährige habe zunächst ebenfalls in der Sitzgruppe gesessen, wie die Auswertung von Videobildern ergeben habe.