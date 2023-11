Auch Schusswaffen und Drogen gefunden Polizei zerschlägt Autoschieber-Bande – zwei Festnahmen

Die Polizei in Münster hat eine Bande mutmaßlicher Autoschieber zerschlagen und zwei Männer im Alter von 42 und 51 Jahren in Untersuchungshaft genommen. Gegen weitere Verdächtige laufen die Ermittlungen. Die Mitglieder der Bande sollen gestohlene hochwertige Hybrid-Autos umgebaut und mit gefälschten Papieren weiterverkauft haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Nach den bisherigen Ermittlungen liegt der Schaden bei rund 1,5 Millionen Euro in 44 Fällen seit 2021.