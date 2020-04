45 Tiere starben : Kuhstall im Kreis Borken ausgebrannt - Polizei geht von Brandstiftung aus

Vreden Nachdem in der Nacht zu Dienstag ein Kuhstall in Ellewick vollständig abgebrannt ist, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Bei dem Feuer starben 44 Bullen und ein Esel.

Beim Brand eines Kuhstalls in Ellewick (Kreis Borken) sind 44 Bullen und ein Esel verendet. Die Anwohner des Hofes blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Traktor, der sich in dem circa 20 mal 40 Meter großen Rinderstall befand, brannte vollständig aus. Insgesamt 84 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen ging die Polizei von Brandstiftung aus. Experten hätten den Brandort untersucht. Die Ermittler suchten nun nach Zeugen, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag.

Die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen an, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Erst am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatzort wieder verlassen. Der Gesamtschaden liege bei rund 400.000 Euro, so die Polizei.