Tödliche Schüsse in Köln Ex-Hells-Angels-Mitglied starb durch Kopfschuss

Die Staatsanwaltschaft Köln teilte am Mittwoch mit, dass die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung vorliegen. Demnach starb der 35-Jährige an den Folgen eines Schusses in den Kopf im Bereich der Schläfen. Eine zweite Kugel traf ihn in den Rücken. Der genaue Ablauf des Tatgeschehens ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, ebenso die Hintergründe der Tat. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigt, dass der Verstorbene zumindest in der Vergangenheit Mitglied des Rocker-Clubs „Hells Angels“ war.