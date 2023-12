Tödliche Schüsse auf 16-Jährigen Proteste gegen Polizei zum Prozessauftakt in Dortmund

Mit dem Prozessauftakt hat am Dienstagnachmittag die strafrechtliche Aufarbeitung des Polizeieinsatzes begonnen, der vor etwa eineinhalb Jahren bundesweites Entsetzen hervorgerufen hatte. Der minderjährige Flüchtling aus dem Senegal war im Hinterhof einer Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund durch Kugeln aus einer Maschinenpistole getötet worden. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft an den mutmaßlichen Schützen, einen 30 Jahre alten Polizisten, lautet Totschlag.