Bei Brandeinsatz in Senden : Feuerwehr findet zufällig acht Jahre alte Leiche

Bei Brandeinsatz in Senden

Senden Bei einem Brandeinsatz im Münsterland hat die Feuerwehr einen schaurigen Fund gemacht. Bei der Evakuierung eines Hochhauses in Senden entdeckten die Einsatzkräfte in einer Wohnung eine Leiche, die dort vermutlich schon seit rund acht Jahren gelegen hatte.

Zu dem Kellerbrand in dem Hochhauskomplex war es bereits am vergangenen Sonntag wegen „unsachgemäßer Müllentsorgung“ gekommen, wie die Ermittler herausfanden. Das berichtete eine Sprecherin der Polizei am Freitag.Sämtliche Bewohner des Gebäudes sollten bei dem Einsatz ihre Wohnungen verlassen, verletzt wurde niemand.