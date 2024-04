Mit Drohnen und Hubschrauber Mann stürzt in Emscher – Suchaktion läuft weiter

Zeugen hatten beobachtet, wie ein Spaziergänger, der seinen Hund ausführte, von einem ufernahen Weg in den Fluss gestürzt war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin leiteten Polizei und Feuerwehr bislang vergebliche Suchmaßnahmen ein. Diese waren in der Nacht gegen 23 Uhr unterbrochen und am Morgen fortgesetzt worden. Es seien unter anderem Drohnen und ein Hubschrauber im Einsatz. Gesucht wurde laut Feuerwehr auch weit flussabwärts in Recklinghausen und Herne.