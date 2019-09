Verletzte bei Konzert in Essen : Casper und Marteria holen abgebrochenes Konzert in Oberhausen nach

Foto: dpa/Marcel Kusch 13 Bilder Konzert von Casper und Marteria in Essen abgebrochen.

Essen Nach dem Einsturz einer LED-Leinwand auf einem Open-Air-Konzert am Baldeneysee in Essen mit zahlreichen Verletzten wird die Veranstaltung neu aufgelegt. Die Rapper Casper und Marteria werden in Oberhausen auftreten.

Die Rapper Marteria und Casper wollen im November zwei Alternativshows in Oberhausen spielen, wie sie auf Facebook, Twitter und Instagram mitteilten. Der Auftritt am Baldeneysee könne „aufgrund von zeitlichen und logistischen Gründen nicht nachgeholt werden“, teilten sie weiter mit. Den Besuchern werde dafür ein Teil der Ticketkosten zurück erstattet.

Der Ticketpreis der neuen Shows in Oberhausen am 16. und am 17. November entspreche dann der Rückerstattung. „Die Tickets werden im Endpreis nicht mehr kosten, als das, was die Ticketkäufer*innen, die ihr Ticket zurückgeben, vom Veranstalter/Versicherer zurückbekommen“, schrieben Marteria und Casper. Der Vorverkauf sei in der ersten Woche ausschließlich für die Konzertbesucher in Essen reserviert, „damit alle die kommen wollen, auch kommen können“, hieß es in dem Facebook-Beitrag.

Bei dem gemeinsamen Open-Air-Auftritt der Rapper am 31. August stürzte eine LED-Leinwand in das Publikum, nachdem ein heftiges Gewitter und Windböen über die Open-Air-Location gefegt waren. 31 Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, zwei von ihnen schwebten zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

„Das war für viele und auch für uns ein nachhaltiger Schock, am schlimmsten natürlich für alle Betroffenen“, schreiben Casper und Marteria in ihrer Mitteilung. „Wir haben versucht mit allen Verletzten Kontakt aufzunehmen und mit vielen persönlich gesprochen. Alle, die wir erreicht haben, sind glücklicherweise auf dem Wege der Besserung.“

Ein technisches Gutachten soll klären, wie es zu dem Einsturz der Leinwand kommen konnte. Darauf werde noch gewartet, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

„Es tut uns leid, dass Ihr so lange auf eine Nachricht von uns warten musstet, aber es gab einiges zu klären mit dem Veranstalter und seiner Versicherung“, schreiben die beiden Rapper weiter. „Wir freuen uns wirklich sehr auf Euch!“

(mba/dpa)