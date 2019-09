Urteil in Bochum : Menschenhändler zwangen Frauen mit Voodoo zur Prostitution

Urteil in Bochum

Bochum Junge Frauen aus Nigeria werden mit rituellen Schwüren belegt, ins Ruhrgebiet geschleust und zur Prostitution gezwungen. Jetzt wurden die Täter verurteilt.

Sechs Menschenhändler aus Nigeria sind am Freitag in Bochum zu Bewährungs- und Haftstrafen von bis zu acht Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die Angeklagten hatten junge Frauen aus Nigeria ins Ruhrgebiet geschleust und zur Prostitution gezwungen. Um ihren Gehorsam zu erzwingen, hatten die ausreisewilligen Nigerianerinnen noch in der Heimat vor einem Voodoo-Priester einen rituellen Schwur ablegen müssen.