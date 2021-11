An Kreuzung : Polizeiwagen kracht in Detmold mit Auto zusammen – drei Verletzte

Detmold Während eines Einsatzes in Detmold ist ein Polizeiwagen mit Blaulicht und Martinshorn an einer Kreuzung mit dem Auto eines Mannes kollidiert. Der 70-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Polizei am Samstag mit. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, sagte ein Sprecher am Samstag. Der Fahrer sei am Freitagabend von der Feuerwehr befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die beiden 29 und 57 Jahre alten Beamten verletzten sich bei dem Zusammenstoß ebenfalls, konnten die Klinik den Angaben zufolge nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Beide Fahrzeuge seien abgeschleppt worden, der Sachschaden betrage etwa 30.000 Euro. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, so der Sprecher.

(bora/dpa)