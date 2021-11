Erdrutsch von Erftstadt : Mehrere Sachverständige zur Klärung von Unglücksursache eingeschaltet

Ein Haus steht an der Abbruchkante zum Krater neben der Kiesgrube in Erftstadt-Blessem. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In der Nacht zum 16. Juli ist in der Nähe einer Kiesgrube der Boden weggerutscht, nachdem Starkregen die Grube geflutet hatte. Es wurden ganze Häuser mitgerissen. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt zur Ursache des Unglücks.

Die Behörde ermittelt in dem Fall gegen Unbekannt wegen Baugefährdung. In Erftstadt-Blessem nahe Köln war in der Nacht zum 16. Juli der Boden nahe einer Kiesgrube am Fluss Erft weggerutscht, nachdem Starkregen die Grube geflutet hatte. Mehrere Gebäude wurden mitgerissen - Tote gab es nicht. Die Kölner Staatsanwaltschaft prüft darüber hinaus, ob im Zusammenhang mit der Unwetter-Katastrophe in ihrem Zuständigkeitsbereich weitere Straftatbestände vorgelegen haben könnten.