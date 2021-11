Personal auf Intensivstationen am Limit : „Als Arzt ist das kaum auszuhalten“

Professor Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin an der Uniklinik Köln. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Köln Viele Intensivstationen arbeiten bereits am Anschlag. An der Uniklinik Köln bereiten sich Schwestern und Ärzte auf das Schlimmste vor. Sie berichten von der fordernden Pflege, hohem Frustpotenzial und der Hoffnung auf Einsicht bei den Impfverweigerern.

Täglich spitzt sich die Lage auf den Intensivstationen zu. Bundesweit registriert die Vereinigung der Intensivmediziner am Freitag mehr als 4300 Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, täglich kommen neue hinzu. Viele Krankenhäuser in Bayern, Sachen und Thüringen sind bereits überlastet. In der Uniklinik in Köln ist die Lage noch vergleichsweise ruhig, etwa zehn Prozent der Intensivpatienten sind derzeit auch an Covid-19 erkrankt. Viele von ihnen sind wegen anderer Erkrankungen in der Klinik, aber Corona-positiv, und werden auf der jeweiligen Fachstation isoliert. Rund 80 Prozent der intensivpflichtigen Covid-Kranken sind ungeimpft. Für das medizinische Personal der Intensivstation bedeuten die Covid-Kranken eine besonders hohe Belastung. Wir haben zum dritten Mal in der Pandemie Ärzte und Schwestern der Intensivstation der Uniklinik Köln gefragt, wie sie mit den enormen Anforderungen der vierten Welle umgehen und welcher Druck auf ihnen lastet.

Lisa-Marie Lauer (31), Intensivfachkrankenschwester und stellvertretende Teamleiterin

„Für mich und mein Team entsteht durch die Pandemie ein hoher Druck, der uns im Alltag und im Beruf belastet. Die Infektionszahlen sind der Wahnsinn, man weiß nicht, wie viele Patienten davon bei uns landen. Manche, vor allem junge Kollegen, kommen dadurch nicht leicht in den Job hinein, viele hadern auch mit sich, wollen Arbeitszeit reduzieren. Ich persönlich habe keine Angst um mich, ich bin dreimal geimpft. Für gesunde Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, habe ich kein Verständnis.

Lisa-Marie Lauer, Intensivfachkrankenschwester in der Uniklinik Köln Foto: jis

Ich habe während der Pandemie zum ersten Mal in meinem Leben Leichensäcke bestellt und hatte gehofft, dass wir sie nicht brauchen. Dann musste ich aber sogar zügig nachbestellen. Das würde ich Impfverweigerern gerne einmal vermitteln, gerade jüngeren, die sagen: Ich bin jung, mich wird es nicht treffen. Das kann ich so nicht unterschreiben, antworte ich dann, denn ich habe das schon anders erlebt. In meiner Arbeit mache ich keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften. Ich betreue auch den Menschen aus der Justizvollzugsanstalt professionell, obwohl ich mit dem Verbrechen, das er begangen hat, nicht im Reinen bin. Das ist mir alles egal. Es ist seine Entscheidung gewesen, damit muss er leben. Bei schwerkranken Ungeimpften denke ich aber schon mal: Es hätte für sie anders laufen können. Das würde ich ihnen aber nicht sagen.

Generell ist die Pflege von Covid-Patienten sehr anspruchsvoll. Ich könnte die ganze Schicht bei einem Patienten im Zimmer verbringen, aber ich habe eben nicht nur einen Patienten. Die Zimmer verlässt man oft völlig verschwitzt, so anstrengend ist das. Dazu kommt, dass man in der Covid-Box fast immer alleine alleine arbeitet, rund 90 Prozent der Zeit. Normalerweise berät man sich untereinander; die Pflege, gerade die Intensivpflege, ist Teamarbeit. Deshalb habe ich den Beruf gewählt. Dass man jetzt so oft alleine arbeitet, das macht schon etwas mit einem.

Damit, mir eine Impfpflicht zu wünschen, tue ich mich schwer. Ich wünschte, dass wir einen Weg finden, wie wir es so vielen Menschen wie möglich recht machen, ich wünschte, dass sich mehr impfen lassen, weil wir damit mehr abfangen können, dass wir als Gesellschaft mehr aufeinander achten. Ist das weiterhin nicht der Fall, muss es meiner Meinung nach eine Impflicht geben. Was die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen betrifft, sehe ich bei uns nicht das Problem. Wir haben die Situation verstanden, bei uns im Team ist jeder geimpft. Andere müssten sich eher schützen, damit sie nicht bei uns landen. Bei der Impfpflicht sollte es heißen: Alle oder keiner.“

Wolfgang Wetsch (40), Oberarzt Intensivmedizin

Wolfgang Wetsch, Oberarzt Intensivmedizin an der Uniklinik Köln. Foto: Bretz, Andreas (abr)

„Eine Erholung gab es für uns nie, wir waren immer zu 100 Prozent ausgelastet, allerdings mit dem sonst üblichen bunten Spektrum an Intensivpatienten. Jetzt blicken wir mit Sorge auf das, was uns erwartet. Denn schon die Nicht-Covid-Patienten brauchen uns immer zu 100 Prozent. Aber es ist jedem hier im Haus klar, wo wir in zwei, drei Wochen stehen werden. Momentan sind etwa 4000 Intensivbetten bundesweit mit Covid-Kranken belegt. Als wir in der dritten Welle bei 5000 belegten Betten lagen, gab es im Kölner Umland kein einziges freies Bett mehr. Darauf gehen wir jetzt steil zu und es wird nichts getan, um diesen Anstieg zu bremsen.

Man muss dabei berücksichtigen, dass die normale Liegedauer eines Intensivpatienten zwischen drei und fünf Tagen beträgt, ein Covid-Patient aber durchschnittlich 14 Tage liegt, wenn es gut läuft. Bei schweren Fällen sind es aber auch schon mal vier bis sechs Wochen. Das verknappt dann die Ressourcen ganz enorm. Beim letzten Mal hatten wir in der Uniklinik ein großes Kontingent von Intensivbetten für den Katastrophenfall vorgehalten. Diese sind im Moment aber nicht zu personalisieren, das heißt schlicht: Dafür haben wir kein Personal. Um die Betten zu betreiben, müsste man andere Bereiche schließen. Momentan liegen die Covid-Patienten verteilt auf den fachspezifischen Stationen, wenn es mehr werden, müssen wir wohl wieder eine eigene Covid-Intensivstation öffnen.

Es gibt zwar neue medikamentöse Therapien, für Patienten auf der Intensivstation ist es dafür aber meistens zu spät. Diese müssen ganz früh nach Ansteckung verabreicht werden, damit es gar nicht erst zu schweren Verläufen kommt. Das ist aber nicht vergleichbar etwa mit der Erfindung des Penicillins. Langzeitdaten existieren noch nicht. Nichts hilft so gut wie die Impfstoffe. Impfen ist für mich der einzige Weg aus der Krise heraus. Spätestens, wenn es den Totimpfstoff Novavax auf dem Markt gibt, bin ich für eine generelle Impfpflicht, weil die Kritiker dann auf ein bewährtes Impfstoffverfahren zurückgreifen können.

Dass die Politik glaubt, die aktuellen Maßnahmen würden ausreichen, ist mir völlig unbegreiflich und frustriert mich in hohem Maße. Weil man zusieht, aber nichts tut. Klar kostet ein Lockdown viel Geld, aber dies mit Menschenleben aufzuwiegen, fällt mir schwer. Man muss auch bedenken, dass wegen der Corona-Welle die anderen Krankheiten nicht zurückgehen. Was wir damit anrichten, wichtige OPs wegen der Corona-Krise zu verschieben oder Herzinfarkte und Schlaganfälle nicht schnell genug zu behandeln, werden wir erst in einigen Jahren abschätzen können. Das sind dann die Covid-Toten, die keiner sieht.

Noch aber gehe ich motiviert zur Arbeit. Die Pandemie ist für mich ist ein wenig wie Krieg; man muss damit fertigwerden, aber irgendwann ist es gut, und es wird ein Leben danach geben. Aber wann es zu Ende sein wird, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass dieses die letzte Welle war, aber vielleicht die letzte mit einer so hohen Zahl an Schwerstkranken.“

Bernd Böttiger (63), Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin

„Irgendetwas ist in den vergangenen Wochen und Monaten ganz offensichtlich bei uns nicht richtig gemacht worden von denen, die etwas hätten machen können. Es sind in höchst fahrlässiger Weise unglaublich viele rote Ampeln in einer geschlossenen Ortschaft übersehen worden, und man ist trotzdem mit 100 Stundenkilometern durchgerast. Und viele Menschen haben sich unvernünftig verhalten, sind aber auch fehlgeleitet worden durch falsche Impulse aus der Politik. Dazu zählt, dass die Maskenpflicht in den Schulen gekippt wurde. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat aber die Diskussion um die Beendigung der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Das ist kommunikativ so, als wenn das Haus brennt und ich schicke die Feuerwehr weg. Wo bleibt da die Fürsorge für die Bevölkerung? Ganz abgesehen von den Menschen, die in den Kliniken arbeiten und Sorge haben vor dem, was auf sie zukommt.

Wer hat, wer übernimmt die Verantwortung für diese Situation? Es ist kaum zu ertragen, wie schlecht wir in Deutschland gerade aufgestellt sind. Wir hatten genug Zeit zu lernen; und viele und auch Politiker verhalten sich so, als wäre nichts gewesen, als hätten sie nichts gesehen, nichts gehört, auch nichts gefühlt? Man muss sich doch vor Augen führen, dass es um Menschenleben geht. Kein Gut ist so wichtig. Ich fahre auch nicht mit Tempo 100 durch die Stadt; mein Recht auf Freiheit endet da, wo ich andere gesundheitlich gefährde. Um einen Lockdown kommen wir wohl nicht herum. Je später, desto mehr wird es an Gesundheit und Leben kosten; wenn man frühzeitig reagiert, ist der Preis für alle deutlich niedriger.

Auch an einer Verpflichtung zur Impfung führt meines Erachtens kein Weg vorbei. Das bedeutet ja nicht, dass man die Menschen festhält und dann impft. Sondern das bedeutet, dass derjenige, der nicht geimpft ist, die Konsequenzen tragen muss. Ich teile auch die Meinung, dass bei der Impflicht gilt, dass man alle und nicht nur bestimmte Gruppen so immunisiert. Die Angestellten im Krankenhaus haben schon extrem viel gegeben, 98 Prozent von ihnen sind bei uns geimpft. Dazu sind sie maximal belastet von der Situation, und es gibt bisher keinen Ausgleich für die Anstrengung. Übertragungen im Krankenhaus von Personal auf Patienten sind extrem selten.