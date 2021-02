Nach Brand auf Grünanlage : Polizei findet verbrannte Leiche in Minden

Minden In der Nähe einer Sportanlage in Minden hat die Polizei am Montag eine Leiche gefunden. Kurz zuvor war dort ein Brand gemeldet worden.

Im ostwestfälischen Minden ist am Montagmorgen eine verbrannte Leiche in der Nähe einer Sportanlage gefunden worden. Aufgrund der unklaren Todesumstände habe eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Leichnam war gefunden worden, nachdem der Polizei am Morgen ein Brand an der Grünfläche gemeldet worden war. An diesem Dienstag soll die Leiche obduziert werden.

(chal/dpa)