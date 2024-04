Klassen müssen auf andere Gebäude ausweichen Rheinberger Grundschule Am Annaberg muss nach Brand saniert werden

Wie die Grundschule Am Annaberg im Elternbrief weiter informierte, beginnt der Unterricht für die acht Klassen am Dienstag wieder. Am Montag würden die Räume in der Europaschule und in der Grundschule St. Peter durch die Lehrkräfte für den Unterrichtsbetrieb vorbereitet. An diesem Tag werde deshalb nur eine Notbetreuung angeboten, erklärte die Schulleitung. Sie und das Sekretariat werden ebenfalls vorübergehend in die Europaschule umziehen.