Kostenpflichtiger Inhalt: Öffnungen sind Wagnis : Schulen benötigen maximalen Schutz

Schüler in einem Klassenraum in Meerbusch (Archiv). Foto: dpa/Marcel Kusch

Meinung Düsseldorf An diesem Montag kehren in viele NRW-Schulen die Schüler zurück. Dabei entwickeln sich die Corona-Zahlen nicht sehr positiv. Dass zusätzlich der Fördermittelabruf der Kommunen für Schulbusse so schleppend läuft, ist ein Problem.