NRW-Umweltschützer warnen : Insektensterben wird auch Verbraucher belasten

Düsseldorf Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Nordrhein-Westfalen warnt, dass das Insektensterben auch starke wirtschaftliche Auswirkungen für Verbraucher haben kann.

Der Landesvorsitzende Holger Sticht verwies am Mittwoch im WDR5-Morgenecho unter anderem auf die Notwendigkeit der Insektenbestäubung für die meisten Obst- und Gemüsesorten auf dem menschlichen Speiseplan. Sollte keine Kehrtwende im Umweltschutz und der Landwirtschaft erreicht werden, würden Betriebe ihre wirtschaftlichen Zusatzkosten letztlich an den Verbraucher weitergeben. Viele Produkte würden dann überteuert.

Mit Blick auf die Vorstellung des sogenannten Insektenatlanten am Mittwoch in Berlin sprach sich Sticht für klare politische Ziele im Umweltschutz und der Agrarpolitik zugunsten der biologischen Vielfalt aus. Der Insektenatlas, der von der Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit BUND und „Le Monde Diplomatique“ herausgegeben wird, enthält Daten und Fakten über Nütz- und Schädlinge in der Landwirtschaft. Er benennt auch mit Blick auf die 15. Weltnaturschutzkonferenz in China und den Vorsitz Deutschlands im Rat der Europäischen Union in der zweiten Jahreshälfte die dringend notwendigen Schritte zum Schutz der Insekten.