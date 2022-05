Wegen Steuerentlastungen ab Juni : ADAC hält Tanktourismus nach NRW für möglich

Köln Ab 1. Juni kommen die Steuerentlastungen bei Sprit. Der ADAC hält dann einen Tanktourismus aus dem Ausland nach Nordrhein-Westfalen für möglich.

Dies sagte der Sprecher des ADAC Nordrhein, Thomas Müther, der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn mit der Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel die Spritpreise deutlich unter das Niveau der Nachbarländer fallen sollten, gehen wir davon aus, dass Menschen aus Belgien oder den Niederlanden, die in Grenznähe wohnen, auch vermehrt zum Tanken nach Deutschland fahren“, so Müther am Freitag.