Flugverkehr in den Ferien : Flughafen Düsseldorf fürchtet Sommerchaos an Sicherheitskontrollen

Düsseldorf Auch am Donnerstag dieser Woche standen Passagiere in langen Schlangen – und das viele Wochen vor dem Ferienstart. Eurowings und Tui fürchten nun noch härtere Zeiten für die Passagiere, der Airport fordert mehr Sicherheitspersonal.

Fünf Wochen vor den NRW-Sommerferien nimmt die Sorge zu, dass zehntausende Bürger den Start in den Urlaub in langen Warteschlangen am Airport Düsseldorf verbringen müssen. Der Grund ist, dass es in der vergangenen Tagen und auch am Donnerstag dieser Woche immer wieder vorkam, dass Reisende bis zu eine Stunde oder länger warten mussten, bis sie die Sicherheitskontrollen passierten. „Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir schon jetzt vor großen Herausforderungen im Luftverkehr stehen“ erklärt ein Sprecher von Tuifly. Es sei zwar „toll“, dass aktuell und erst recht bis zu den Ferien die Zahl der Passagiere stark ansteige, doch nun müsse alles klappen: „Mit den Dienstleistern und Sicherheitskräften müssen wir alles dafür tun, dass der Start in die Sommersaison gelingt“, sagt ein Sprecher.