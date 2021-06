Überfälle in Köln : Geldbote wurde mutmaßlich zweimal Opfer von Thomas Drach

Das Foto entstand 2019 bei einem Überfall auf einen Geldtransporter am Köln/Bonner Flughafen, an dem Drach beteiligt gewesen sein soll. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Bei gleich zwei Überfallen auf Geldtransporter, die der Reemtsma-Entführer Thomas Drach begangen haben soll, war derselbe Geldbote als Opfer beteiligt. Beide taten fanden in Köln statt.

Es geht um zwei Überfälle auf Geldtransporter in Köln in den Jahren 2018 und 2019. Drach wird zudem noch eine dritte Tat in Frankfurt am Main zur Last gelegt. Im vergangenen Monat war der 60-Jährige von den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert und in Köln inhaftiert worden.