Fall Reemtsma : Nach Raubüberfall in Köln - mutmaßlicher Komplize von Thomas Drach festgenommen

Köln/Amsterdam Bei Amsterdam ist der Polizei ein mutmaßlicher Komplize des Reemtsma-Entführers Thomas Drach ins Netz gegangen. Der festgenommene Niederländer soll an Überfällen beteiligt gewesen sein.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Köln und die örtliche Polizei am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Den Angaben zufolge wurde der Beschuldigte widerstandslos an seiner Wohnanschrift südlich von Amsterdam festgenommen.

Der 52-jährige Mann werde beschuldigt, am 6. März 2019 bei dem Überfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn "unmittelbar" beteiligt gewesen zu sein. Bei einem weiteren Überfall auf Geldboten in Frankfurt am Main im November 2019 soll der 52-Jährige Beihilfe geleistet haben.