Flaschenwürfe bei Einsatz : Polizei löst Party mit 1000 Teilnehmern in Köln auf

Polizei löst Party mit 1000 Teilnehmern in Köln auf

Köln Die Feiernden reagierten mit Flaschenwürfen, als Polizei und Ordnungsamt die vermutlich organisierte Party in Köln auflösten. Die DJs waren zu dem Zeitpunkt bereits geflohen.

Eine Open-Air-Party in Köln mit rund 1000 Teilnehmern ist in der Nacht zu Samstag aufgelöst worden. Dabei sind zwei Polizisten und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch Flaschenwürfe leicht verletzt worden, alle drei seien jedoch dienstfähig geblieben, berichtete ein Polizeisprecher. Nach seinen Angaben hatte die Stadt die Polizei gegen 23 Uhr um Amtshilfe bei der Auflösung der Party am Aachener Weiher gebeten.