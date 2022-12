Kinderärzte am Limit Kranke Schulkinder in NRW benötigen meist kein Attest vom Arzt

Kranke Schulkinder in Nordrhein-Westfalen benötigen nach Auskunft des Schulministeriums in der Regel kein ärztliches Attest. Im Krankheitsfall reicht demnach zumeist eine schriftliche Mitteilung der Eltern an die Schule. Angesichts der Rückmeldungen aus der Ärzteschaft habe das Schulministerium die Bezirksregierungen darum gebeten, die Schulen noch einmal über die Rechtslage zu informieren, erklärte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag. Dabei sei darauf hingewiesen worden, dass die Belastungssituation vieler Kinder- und Jugendärzte derzeit eine besonders sorgfältige Prüfung und Abwägung erfordere, ob im Einzelfall ein ärztliches Attest angefordert werden müsse. Außerdem sei dazu ein Beitrag im Bildungsportal ausführlicher gefasst worden.