Dreister Senior aus Oberhausen E-Bike-Fahrer (74) erfindet Unfall und will bei der Versicherung abkassieren

Im Zufahrtsbereich eines Parkplatzes an der Fahrnhorststraße lag am Samstagnachmittag noch das E-Bike des einen „Unfallbeteiligten“ auf der Fahrbahn. Das Auto seines „Unfallgegners“ stand nur wenig weiter am Straßenrand, teilt die Oberhausener Polizei in ihrem Bericht mit.