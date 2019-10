Auto prallte gegen Baum : 57-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Kaarst

Kaarst Ein 57-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf ist bei einem Unfall nahe Kaarst am Niederrhein tödlich verletzt worden. Sein Auto war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, kam der Düsseldorfer am Freitagnachmittag mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann war in dem demolierten Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.