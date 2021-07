Bis zu 27 Grad : In NRW bleibt es bis zum Wochenende trocken und sonnig

Essen Die gute Nachricht: bis Ende der Woche bleibt es trocken und sonnig in NRW, mit sommerlichen Temperaturen von 25 bis 27 Grad. Ab Samstag werden jedoch erneut Gewitter und lokaler Starkregen erwartet.

Die zweite Wochenhälfte in Nordrhein-Westfalen soll zunächst niederschlagsfrei bleiben. Am Donnerstag gebe es im Südwesten des Landes viel Sonnenschein, im Norden und Nordwesten dagegen mehr Wolken, teilte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 27 Grad. Am Freitag soll im ganzen Land gleichmäßig die Sonne scheinen. Zudem werde es noch ein Grad wärmer, sagte die Meteorologin. Der Hochdruckeinfluss ende jedoch am Wochenende. Ab Samstagmittag könne es gewittern, erneut sei lokal Starkregen möglich. Welche Gebiete wie stark betroffen seien, könne derzeit noch nicht gesagt werden.