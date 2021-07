Vorhersage für NRW : So wird das Wetter in den kommenden Tagen

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Düsseldorf Nach den heftigen Regenfällen vom Mittwoch gibt es für weite Teile NRWs am Donnerstag Entwarnung vom Deutschen Wetterdienst. Es bleibt jedoch wechselhaft.

Das Tief „Bernd“ bestimmt weiterhin das Wetter im Zentrum von Mitteleuropa. Dadurch bleibt es in Nordrhein-Westfalen wechselhaft, die unwetterartigen Regenmengen von Mittwoch auf Donnerstag bleiben jedoch aus.

Der Deutsche Wetterdienst meldet nur noch lokale Unwetter. Diese treten im Laufe des Tages in Form von einzelnen, kräftigen Gewittern auf, örtlich kann es auch zu heftigem Starkregen in kurzer Zeit kommen. Auch Hagel und stürmische Böen zwischen 60 und 70 km/h sind möglich. Das ist besonders im Westen, am Nachmittag auch im Süden von NRW möglich.