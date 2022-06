Kontrolle in Herzogenrath : Einreise mit fünf Kilo Drogen im Gepäck - Spürhund wird fündig

Herzogenrath Die Drogen haben im Straßenverkauf einen Wert von mehr als 50.000 Euro. Der 63 Jahre alte Fahrer hatte sich verdächtig gemacht, als er bei der Einreise das Haltezeichen des Zolls zunächst ignoriert hatte. Als der Mann dann doch stoppte, gab er an, keine Drogen dabei zu haben.

