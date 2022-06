Tat in Billerbeck : Angriff mit Messer auf Mitbewohner - Tatverdächtiger in U-Haft

Billerbeck Nach einem Messerangriff sitzt ein 62-jähriger Mann aus Billerbeck im Münsterland in Untersuchungshaft. Er soll seinen Mitbewohner im Schlaf angegriffen haben. Das Motiv für die Tat ist bislang unklar.

Nach einem Messerangriff auf seinen Mitbewohner sitzt ein 62-jähriger Mann aus Billerbeck im Münsterland in Untersuchungshaft. Er soll laut Mitteilung der Polizei am Samstagabend überraschend auf einen 51-Jährigen eingestochen haben, als der im Bett lag. Der Angegriffene konnte die Klinge nach eigenen Angaben selbst aus der Wunde in der Brust ziehen und zu Nachbarn fliehen, wie es weiter hieß. Die Polizei fand das Fluchtfahrzeug in der Nähe des Hauses in einem Graben, der 62-Jährige hatte sich in einem Gebüsch versteckt.