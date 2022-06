Essener Bischof Overbeck warnte Vatikan : Priester wegen sexuellen Missbrauchs aus Klerikerstand entlassen

Essen Der Essener Bischof Overbeck hatte dem nun ehemaligen Geistlichen 2010 die Ausübung priesterlicher Dienste untersagt. Er hatte ihn aber weiter unter Weisungsaufsicht des Bistums gehalten. 2020 beorderte Overbeck den bis dahin in Bayern lebenden H. ins Ruhrbistum zurück, um ihn engmaschiger kontrollieren zu können.

In einem Brief an den Vatikan warnte Overbeck dem Bistum zufolge vor der Laisierung. Wenn H. nicht mehr zum Klerus gehöre, „werden diese Bemühungen in dem Umfang, wie es jetzt geschieht, auf Dauer nicht weitergeführt werden können“. „Das sehe ich nicht ohne Sorge“, habe Overbeck dem Vatikan geschrieben. Das Bistum erklärte, zwar mit H. im Gespräch zu sein. Dieser unterliege nun aber keiner kirchlichen Weisungsbefugnis mehr.