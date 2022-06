Infotag für junge Leute in Moers : Künftige Retter entdecken am 25. Juni ihre Berufung

Moers Die Feuerwehr stellt die Berufe Notfallsanitäter und Brandmeister vor – praktische Übungen inklusive.

„Entdecke deine Berufung“ – unter diesem Motto lädt die Feuerwehr Moers für Samstag, 25. Juni, zu einem Erkundungstag ein. Im Fokus stehen die Berufe Notfallsanitäter und Brandmeister. Die Veranstaltung findet von 9 bis 15 Uhr an der Hauptwache (Am Jostenhof 39) statt. „Wir wollen an dem Tag bewusst keinen Tag der offenen Tür, sondern ein Angebot mit Messecharakter schaffen“, erläutert Lars Kleiner, Leiter Aus- und Fortbildung bei der Feuerwehr Moers. Deshalb gibt es hauptsächlich viele Informationen und praktische Tests. Vor allem ausgewählte Bereiche des sportlichen Teils des Einstellungstests können die Interessierten ausprobieren. „Das sind genau die Dinge, die man zu Hause nicht üben oder ausprobieren kann“, so Kleiner weiter. Unter anderem sind für die beiden Berufe eine gute Gesundheit und körperliche Fitness nötig.