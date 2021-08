18-Jährige aus Herne : Polizei sucht Tamara P. und ihr Kind

Herne Die Polizei sucht die 18-jährige Tamara P. aus Herne. Sie ist mit ihrem vier Monate alten Säugling unterwegs. Die Vermisste könnte sich in Löbau in Sachsen aufhalten.

Seit Montagabend, 2. August, werden Mutter und Kind vermisst, wie die Polizei mitteilt. Zuletzt gesehen wurden die 18-Jährige und ihr Kind an diesem Tag in ihrer betreuten Wohneinrichtung in Herne gegen 20.25 Uhr.