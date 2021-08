Historisch bedeutsamer Fund in Hagen : Hochwasser legt Nazi-Versteck hinter Wand frei

In dem Versteck lagerten auch Unmengen an Gasmasken. Foto: dpa/Stadtarchiv Hagen

Hagen Für Historiker hat das Hochwasser in Hagen einen Sensationsfund freigespült: Hinter einer Wand in einem Wohnhaus ist ein Versteck der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt zutage getreten. Der Fund elektrisiert die Experten.

Alte Briefe, Dokumente, Gasmasken, Schlagringe: Das verheerende Hochwasser in NRW hat in einem Hagener Wohnhaus in der Wand versteckte Unterlagen aus der Nazi-Zeit freigespült. Es handle sich dabei um „Unmengen an Material“ einer örtlichen Dienststelle der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV), sagte Ralf Blank, Leiter des Hagener Stadtarchivs am Dienstag. Die frühesten Fundstücke werden bislang auf das Jahr 1928 datiert. Experten seien momentan noch mit der Sichtung des Materials beschäftigt, das in rund einem Dutzend großer Kunststoffkisten liege.